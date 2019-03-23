Пока неизвестно, есть ли на терпящем бедствие лайнере Viking Sky граждане Латвии

"Продолжаем следить за эвакуацией на пароме" - сообщил Бекерис.

Он также отметил, что МИД и посольство Латвии в Норвегии работает в усиленном режиме.

Тем временем, три члена экипажа парома Viking Sky являются россиянами - об этом сообщает РИА «Новости».

Как мы уже сообщали, согласно сайту Marine Traffic, круизный лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны. Он находится в 4-5 километрах от побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, которое считается одним из самых опасных участков норвежского берега.

Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде. Один вертолет может взять на борт 15-20 человек.

Норвежское телевидение сообщает, что судно немного накренилось на бок.

Сейчас высота волн может достигать вплоть до 15 метров, ни один из пассажиров тяжело не пострадал. Но у нескольких людей констатированы ушибы и резаные раны.