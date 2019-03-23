Сб, 23.03.2019
Лучше пока что волкам побыть в кукольном театре, а не в сборной. Это национальная команда, и здесь нужно думать о футболе, а не о каких-то волках. Роберт Улдрикис, нападающий сборной Латвии

Пока неизвестно, есть ли на терпящем бедствие лайнере Viking Sky граждане Латвии

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ФОТО: AFP / Scanpix

По состоянию на вечер субботы, 23 марта нет информации о нахождении на терпящем бедствие лайнере Viking Sky граждан Латвии, сообщил представитель МИДа Янис Бекерис.

"Продолжаем следить за эвакуацией на пароме" - сообщил Бекерис.

Он также отметил, что МИД и посольство Латвии в Норвегии работает в усиленном режиме. 

Тем временем, три члена экипажа парома Viking Sky являются россиянами - об этом сообщает РИА «Новости».

Как мы уже сообщали, согласно сайту Marine Traffic, круизный лайнер следовал из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер, расположенном на юго-западе страны. Он находится в 4-5 километрах от побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, которое считается одним из самых опасных участков норвежского берега.

Лайнер послал сигнал бедствия после того, как начал дрейфовать в сторону суши. Позднее экипажу удалось запустить один из двигателей судна и встать на якорь примерно в 2 км от берега.

В спасательной операции участвуют четыре вертолета и несколько судов, спасенных пассажиров доставляют вертолетами в пункт временного размещения возле города Мольде. Один вертолет может взять на борт 15-20 человек.

Норвежское телевидение сообщает, что судно немного накренилось на бок.

Сейчас высота волн может достигать вплоть до 15 метров, ни один из пассажиров тяжело не пострадал. Но у нескольких людей констатированы ушибы и резаные раны.

 Галерея: Круизный лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии 

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