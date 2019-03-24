В рядах британских консерваторов прозвучали призывы к Мэй уйти в отставку

Британские СМИ сообщают, что члены Консервативной партии высокого ранга призвали Мэй признать поражение и уйти.

В свою очередь бюро Мэй отрицает информацию, что премьер-министра могли бы убедить уйти.

Парламент Великобритании дважды отказал в достигнутом Мэй соглашении с Брюсселем по Brexit. Мэй дала понять, что можно было бы организовать третье голосование, если ей удастся заполучить достаточную поддержку.

Напомним, лидеры Евросоюза на этой неделе согласились на продление Brexit, установив два срока.

Один из них - 22 мая - в этот день Великобритания может выйти из ЕС в случае, если на следующей неделе парламент Великобритании проголосует за соглашение о выходе.