Остановлена эвакуация пассажиров с круизного судна Viking Sky

С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу.

Руководящий спасательными работами Эйрик Валле подтвердил газете Verdens Gang, что ситуация стабильная и корабль буксируют в порт Молде. По данным газеты, капитан корабля - финн.

По данным издания, на пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году.

Reuters со ссылкой на представителя спасательной команды сообщает, что на борту находятся около 1300 человек.