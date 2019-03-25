Министр отрапортовал: выполнение рекомендаций "Moneyval" идет успешно

Выполнение рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" идет успешно, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Янис Рейрс. Он заверил, что рекомендации будут введены вовремя.
"Мы не будем выполнять рекомендации "Moneyval" формально - для приведения в порядок финансовой системы и восстановления репутации будет проведен капитальный ремонт. Во время встречи с представителями банков я подчеркнул, что финансовая деятельность в Латвии будет и в дальнейшем, но она должна быть прозрачной, без грязных денег", - сказал Рейрс.
Органами, ответственными за выполнение рекомендаций "Moneyval", являются Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Служба контроля.
На вопрос, не планируется ли для более активной борьбы с финансовыми преступлениями объединить эти учреждения, министр ответил отрицательно, так как функции их различны. Служба контроля не контролирует банки, а реагирует на информацию банков, контрольных органов и данные, полученные в ходе расследования. Не актуальна и идея об объединении КРФК и Банка Латвии, сказал Рейрс.