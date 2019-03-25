Министр отрапортовал: выполнение рекомендаций "Moneyval" идет успешно

"Мы не будем выполнять рекомендации "Moneyval" формально - для приведения в порядок финансовой системы и восстановления репутации будет проведен капитальный ремонт. Во время встречи с представителями банков я подчеркнул, что финансовая деятельность в Латвии будет и в дальнейшем, но она должна быть прозрачной, без грязных денег", - сказал Рейрс.

Органами, ответственными за выполнение рекомендаций "Moneyval", являются Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) и Служба контроля.