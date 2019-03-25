Планируют стопроцентную оплату прививки от гриппа беременным

Почти все умершие страдали одним или несколькими хроническими заболеваниями, и ни один из них не был привит от гриппа.

К счастью, теперь сезон гриппа закончился. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис позитивно оценивает решение правительства включить в правила о вакцинации норму о стопроцентной оплате прививки от гриппа беременным. Ранее государство покрывало половину стоимости вакцины.

Детям в возрасте от шести месяцев до двух лет государство также полностью оплачивает прививку от гриппа, и теперь в правилах правительства о вакцинации указано, что этим детям прививки от сезонного гриппа нужно обеспечивать начиная с 1 октября 2019 года.