Пн, 25.03.2019
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Планируют стопроцентную оплату прививки от гриппа беременным

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Беременная женщина

ФОТО: Lita Krone/LETA

С начала сезона Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил от лечебных учреждений и семейных врачей информцию о смерти от гриппа 66 человек. 

Почти все умершие страдали одним или несколькими хроническими заболеваниями, и ни один из них не был привит от гриппа.

К счастью, теперь сезон гриппа закончился. Главный инфектолог Латвии Уга Думпис позитивно оценивает решение правительства включить в правила о вакцинации норму о стопроцентной оплате прививки от гриппа беременным. Ранее государство покрывало половину стоимости вакцины.

Детям в возрасте от шести месяцев до двух лет государство также полностью оплачивает прививку от гриппа, и теперь в правилах правительства о вакцинации указано, что этим детям прививки от сезонного гриппа нужно обеспечивать начиная с 1 октября 2019 года.

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