После обрезания в домашних условиях в Италии умер младенец

В пятницу вечером, 22 марта, ребенка доставили в больницу Болоньи, но вскоре его сердце остановилось и он умер.

В отношении родителей родом из Ганы, которые приняли решение провести эту процедуру в домашних условиях, власти северной провинции Реджо-Эмилия начали расследование.

Отмечается, что в декабре в Риме был схожий несчастный случай - после неудачного обрезания умер двухлетний мальчик.

По данным благотворительной медицинской организации Amsi, ежегодно в Италии проводится около 5 000 обрезаний, но более трети из них - нелегально.