После обрезания в домашних условиях в Италии умер младенец

После попытки проведения ритуала обрезания в домашних условиях в Италии умер пятимесячный ребенок, сообщает BBC.
В пятницу вечером, 22 марта, ребенка доставили в больницу Болоньи, но вскоре его сердце остановилось и он умер.
В отношении родителей родом из Ганы, которые приняли решение провести эту процедуру в домашних условиях, власти северной провинции Реджо-Эмилия начали расследование.
Отмечается, что в декабре в Риме был схожий несчастный случай - после неудачного обрезания умер двухлетний мальчик.
По данным благотворительной медицинской организации Amsi, ежегодно в Италии проводится около 5 000 обрезаний, но более трети из них - нелегально.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в католической Италии в государственных медицинских учреждениях обрезание не проводится. В свою очередь, многие мигранты прибыли в Италию из стран, в которых обрезание - общепринятая практика.