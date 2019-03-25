Пн, 25.03.2019
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После обрезания в домашних условиях в Италии умер младенец

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

После попытки проведения ритуала обрезания в домашних условиях в Италии умер пятимесячный ребенок, сообщает BBC. 

В пятницу вечером, 22 марта, ребенка доставили в больницу Болоньи, но вскоре его сердце остановилось и он умер.

В отношении родителей родом из Ганы, которые приняли решение провести эту процедуру в домашних условиях, власти северной провинции Реджо-Эмилия начали расследование.

Отмечается, что в декабре в Риме был схожий несчастный случай - после неудачного обрезания умер двухлетний мальчик. 

По данным благотворительной медицинской организации Amsi, ежегодно в Италии проводится около 5 000 обрезаний, но более трети из них - нелегально.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в католической Италии в государственных медицинских учреждениях обрезание не проводится. В свою очередь, многие мигранты прибыли в Италию из стран, в которых обрезание - общепринятая практика. 

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