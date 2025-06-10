Мэр Риги: в Рижской думе возможен только один вариант коалиции

Он отметил, что "Новое единство" будет участвовать в переговорах о формировании коалиции без каких-либо требований или ультиматумов, так как считает, что ее нужно создать как можно быстрее и приступить к работе. Кирсис выразил надежду на то, что коалицию удастся сформировать до Лиго, и, если результаты выборов не будут оспорены, то первое заседание может состояться примерно 20 июня.

По мнению Кирсиса, амбиции потенциальных партнеров могут сыграть определенную роль в ходе переговоров, однако "Новое единство" - конструктивный партнер, "взрослый в комнате", который не намерен создавать проблем.

В новой думе партия хотела бы продолжить работу в тех же сферах, за которые отвечала ранее, однако осознает, что сохранить все четыре направления в своих руках не удастся.

Говоря о возможных вариантах коалиции, Кирсис подчеркнул, что не хотел бы даже рассматривать вариант другой коалиции.

"Есть государственно ориентированные силы и есть популистские, не ориентированные государственно. Первый блок получил большинство, и других вариантов я не вижу", - сказал Кирсис.

Как сообщалось, инициативу формирования коалиции в Рижской думе взяла на себя партия "Прогрессивные". Сегодня в 10:00 состоятся ее переговоры с "Новым единством".

В понедельник "Прогрессивные" уже встретились с представителями Национального объединения, а в среду запланирована встреча с "Объединенным списком".

Как ранее заявил кандидат "Прогрессивных" на пост мэра Риги Виестур Клейнбергс, если встречи пройдут успешно, то в четверг, 12 июня, могут состояться переговоры всех четырех сторон. Клейнбергс надеется достичь соглашения о новой коалиции до Лиго.