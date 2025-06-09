Эррол Маск поделился впечатлениями о российском президенте во время мероприятия "Форум будущего 2050" в Москве. Прокремлевские СМИ утверждают, что отец миллиардера остался приятно удивлен лидерскими качествами Путина.

"Я считаю, что Путин - весьма впечатляющая личность. Он это доказал", - цитирует предпринимателя российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Эррол Маск якобы также заявил, что хотел бы научиться у Путина эффективным лидерским качествам. Свое мнение о российской агрессии против Украины Маск не выразил. Он также не ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером.

Маск признался, что многие пытались отговорить его от поездки в Россию.

"В американских СМИ распространено мнение, что Россия - это ужасная страна с жуткими людьми, которые убьют любого, кто туда приедет. Это абсолютная глупость. Настало время прекратить распространять на Западе нелепости об этой стране... Меня тоже отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они говорят? Это не имеет никакого смысла", - сказал Эррол Маск российским журналистам. Предприниматель отметил, что даже его собственные сыновья пытались удержать его от визита в Россию.