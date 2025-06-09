Главное за 9 июня Итоги выборов, дело против Росликова и Польша поднимает истребители

В понедельник, 9 июня, стали известны итоги муниципальных выборов и начались первые переговоры о власти в Риге, Служба госбезопасности возбудила дело против депутата Алексея Росликова за возможную поддержку российской пропаганды и агрессии, а Польша подняла истребители после массированных ударов РФ по Западной Украине - об этих и других событиях дня читайте в итогах от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Пусть и позже, чем ожидалось, но мы узнали, кто же будет управлять столицей Латвии и всеми остальными городами и краями нашей страны. Что ж, настало время анализа: чего нам ждать в ближайшие годы, какие уроки стоит вынести партиям и к чему стоит готовиться перед выборами в Сейм (а они уже в следующем году)?
Служба государственной безопасности (VDD) в понедельник, 9 июня, начала уголовный процесс против депутата Сейма Алексея Росликова ("Стабильности!") по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти, сообщили агентству LETA в VDD.
Между представляющими латышский электорат и прошедшими в Рижскую думу четырьмя партиями - "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" - нет идеологических противоречий, заявил в интервью Латвийскому телевидению кандидат в мэры Риги от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.
Рижской думе нужна широкая коалиция, а не "еле собранные" 34 голоса, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс.
Латвии необходимо мобилизовать дополнительные доходы и ускорить структурные фискальные реформы, чтобы справиться с ростом расходов, отмечает миссия Международного валютного фонда (МВФ).
За рубежом:
Утром в понедельник, 9 июня, Польша подняла в воздух истребители для защиты своего воздушного пространства на фоне интенсивных ударов дронов и ракет, нанесенных Россией по Западной Украине.
После конфликта Трампа с Маском, РФ теряет не просто союзника в Вашингтоне, но часть влияния, оказываемого на Трампа, а также лишается того, кто поддерживал европейских правых популистов, считает Иван Преображенский.
Подходы президента США Дональда Трампа к России определяются его стремлением положить конец российской войне против Украины. Но у администрации есть шанс добиться прогресса по другом неотложному вопросу национальной безопасности - контроль над ядерными вооружениями. Напомним, что, вернувшись в этом году к власти, Трамп тут же призвал к переговорам с Россией и Китаем о "денуклеаризации... в очень больших масштабах".
В пятницу, 6 июня, в Каунасе состоялся один из самых ожидаемых концертов в Литве - выступил американская поп-звезда Джастин Тимберлейк. Однако его выступление вызвало не только восторженные отзывы - в социальных сетях люди возмущались по поводу отсутствия спецэффектов, слишком маленькой сцены и других технических аспектов шоу, сообщает литовский портал 15min.
Рано утром в понедельник, 9 июня, израильские силы поднялись на борт судна Madleen с гуманитарной помощью, которое шло в сектор Газа и на борту которого находилась экоактивистка Грета Тунберг.
Интересное чтиво:
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