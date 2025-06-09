Главное за 9 июня Итоги выборов, дело против Росликова и Польша поднимает истребители

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Число школ в Латвии стремительно сокращается - только в Риге за двадцать лет прошло более 160 "оптимизаций". За этим словом - объединение, закрытие и реорганизация, а вокруг него - тревожные слухи и домыслы. Останутся ли школы в регионах? Хватит ли их через пять или десять лет? Что будет с качеством образования? Есть ли в сокращении какая-то логика? О том, почему это вовсе не заговор, уничтожающий латвийские школы - в материале TVNET+.

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На перекрестке улицы Бривибас и бульвара Райня, напротив памятника Свободы, витрины одного из зданий украшены логотипом магазина Shein. Также там находится QR-код, который ведет на сайт, обещающий скорый запуск новой торговой точки. Судя по ажиотажу в социальных сетях, открытия магазина ждут многие латвийские модники.

Когда Линда отправилась в отпуск в Италию, она не планировала провести неделю в немецкой больнице с тонзиллитом. Она также не знала, сколько бы стоила эта поездка, если бы в ее кошельке не было крошечной синей пластиковой карточки - Европейской карты страхования здоровья, или EVAK. TVNET+ объясняет, что именно покрывает карта EVAK и что вам придется заплатить самостоятельно.

Более 10 лет назад Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) предупредила покупателей о необходимости проявлять особую осторожность при покупке мяса и мясных продуктов на порталах объявлений. А как обстоят дела сегодня? Может ли покупка мяса через Интернет представлять опасность для здоровья человека и о каких основных рисках следует знать тем, кто рассматривает возможность такой покупки? Мы объясним, есть ли повод для беспокойства и как безопасно совершать покупки в Интернете.

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Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками с концертных площадок и фотостудий, а некоторые отправились в жаркие страны.