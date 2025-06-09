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Со вторника мандатов лишатся четыре депутата Сейма

Заседание Сейма

Начиная со вторника, 10 июня, депутатских мандатов лишатся четверо парламентариев, среди которых лидеры оппозиционных фракций Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") и Алексей Росликов ("Стабильности!"), сообщила агентству LETA заместитель председателя Сейма Занда Калныня-Лукашевица ("Новое Единство").

Она пояснила, что результаты выборов в Рижскую думу утверждены и официально объявлены, поэтому Росликов и Шлесерс уже завтра потеряют свои мандаты в Сейме.

Также депутатских мест лишатся Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").

После ухода Шлесерса в Рижскую думу его место в Сейме должна была занять Майя Арманева, однако и она также избрана в столичную думу. Следующая по списку Карина Плауде, в свою очередь, стала депутатом думы Адажского края. Таким образом, следующим кандидатом на депутатский мандат является Сандрис Точс.

Мандат Росликова в Сейме перейдет Руслану Верещагину.

После ухода Лусе в Рижскую думу ее место в Сейме могла бы занять Селма Левренце, которая осенью прошлого года заявила, что приостанавливает деятельность в партии из-за идеологических разногласий.

Вместо Спринджукса в Сейм должен прийти Андрей Свилан, однако он избран депутатом думы Саласпилсского края. Следующие за ним кандидаты - Давис Мелналкснис (избран в думу Лимбажского края), Ромуалд Ражукс (избран в Рижскую думу), Ринголд Арнитис (избран в думу Валмиерского края), а после них следует Агнесе Гедушева.

Против Росликова Служба государственной безопасности (VDD) в понедельник возбудила уголовное дело по подозрению в оказании помощи стране-агрессору России в её действиях, направленных против Латвии, а также в разжигании национальной вражды и розни.

Уголовное дело было возбуждено после анализа выступления Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его недавних действий.

VDD напомнила, что неоднократно проводила профилактические беседы с лидером партии "Стабильности!", предупреждая его о наступлении уголовной ответственности в случае совершения преступных деяний.

Сам Росликов уже заявил, что возбуждение уголовного дела вызывает у него недоумение, а действия VDD, по его мнению, вызывают подозрения в использовании службы как политического инструмента власти против оппозиции.

Как ранее сообщало агентство LETA, в Рижскую думу избраны около 40 новых депутатов, таким образом состав думы обновится примерно на две трети.

Наибольшие изменения связаны с вхождением в думу партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и упадком партии "Согласие".

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