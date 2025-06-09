Кризис в Восточной больнице: вслед за Станевичем уходит и Лабсвирс

Через несколько недель после ухода с поста председателя правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Нормунда Станевича о решении покинуть должность объявил и глава совета больницы Эдгар Лабсвирс, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Лабсвирс полагает, что его уход поспособствует улучшению сотрудничества между правлением и советом, снимет возникшее напряжение в коллективе больницы и поможет как можно скорее приступить к постепенной реконструкции Латвийского онкологического центра (LOC).
Сейчас в совете RAKUS продолжают работать двое прежних членов - Валц Аболс и Йоланта Розе. В составе правления больницы остаются три члена правления - Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюнс.
В министерстве подчеркивают, что повседневная оперативная работа RAKUS не нарушена. Пациентам оказывается как неотложная, так и плановая медицинская помощь.
Правлению и совету RAKUS поручено до 12 июня подготовить план реконструкции LOC, предусматривающий поэтапное проведение работ в рамках доступного финансирования, а также оценить возможность привлечения альтернативных источников средств. Одновременно требуется обеспечить сохранение функций онкоцентра и перенести их с соблюдением стандартов качества и интересов пациентов, отмечают в министерстве.
Как сообщалось ранее, недавно о своей отставке заявил председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, руководивший больницей с 27 апреля 2023 года. Своё решение он объяснил отсутствием конструктивного взаимодействия с советом больницы и расхождением взглядов на будущее отрасли здравоохранения.
Тогда Лабсвирс утверждал, что отставка произошла по взаимному согласию.
Председатель Лечебного совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине и профессор Айвар Лейниекс тогда сообщил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было большим и непонятным.
Лейниекс подчеркнул, что не хочет "плодить теории заговора", однако его настораживает "добровольное соглашение" о прекращении работы Станевича в больнице.
Тем временем сотрудники RAKUS в письме к должностным лицам потребовали объяснить причины ухода Станевича. В письме, подписанном более чем 200 сотрудниками, говорится, что его отставка вызвала "возмущение и подозрения в нечестном влиянии со стороны совета". Сотрудники требуют от Минздрава объяснить, почему конкретные люди назначаются в совет больницы и почему по этим решениям нет открытой информации.
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