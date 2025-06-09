Кризис в Восточной больнице: вслед за Станевичем уходит и Лабсвирс

Тогда Лабсвирс утверждал, что отставка произошла по взаимному согласию.

Председатель Лечебного совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине и профессор Айвар Лейниекс тогда сообщил агентству LETA, что в последнее время давление на правление больницы и его председателя было большим и непонятным.

Лейниекс подчеркнул, что не хочет "плодить теории заговора", однако его настораживает "добровольное соглашение" о прекращении работы Станевича в больнице.

Тем временем сотрудники RAKUS в письме к должностным лицам потребовали объяснить причины ухода Станевича. В письме, подписанном более чем 200 сотрудниками, говорится, что его отставка вызвала "возмущение и подозрения в нечестном влиянии со стороны совета". Сотрудники требуют от Минздрава объяснить, почему конкретные люди назначаются в совет больницы и почему по этим решениям нет открытой информации.