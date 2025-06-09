Экс-мэру Даугавпилса Эйгимсу вдвое сократили тюремный срок

Ранее, как сообщалось, Рижский городской суд Видземского предместья назначил Эйгимсу три года реального тюремного срока, денежный штраф, частичную конфискацию имущества, лишение права занимать должность в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, а также пробационный надзор. Этот приговор был обжалован.

Рижский окружной суд отменил приговор первой инстанции от 22 апреля 2022 года в части наказаний, назначенных Эйгимсу, Янису Спругсу, а также в части денежного взыскания с компании SIA Modus būve.

Принимая во внимание нарушение предусмотренных законом сроков рассмотрения уголовного дела, апелляционный суд снизил назначенный Эйгимсу срок лишения свободы, а Спругсу был назначен альтернативный вид наказания - пробационный надзор сроком на один год.