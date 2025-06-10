Четыре депутата Сейма лишились мандатов - в том числе Шлесерс и Росликов

Против Росликова Служба государственной безопасности (VDD) в понедельник возбудила уголовное дело по подозрению в оказании помощи стране-агрессору России в ее действиях, направленных против Латвии, а также в разжигании национальной вражды и розни.

Уголовное дело было возбуждено после анализа выступления Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его недавних действий.

VDD напомнила, что неоднократно проводила профилактические беседы с лидером партии "Стабильности!", предупреждая его об уголовной ответственности в случае совершения преступных деяний.

Сам Росликов уже заявил, что возбуждение уголовного дела вызывает у него недоумение, а действия VDD, по его мнению, вызывают подозрения в использовании службы как политического инструмента власти против оппозиции.

Как ранее сообщало агентство LETA, в Рижскую думу избраны около 40 новых депутатов, таким образом, состав думы обновится примерно на две трети.

Наибольшие изменения связаны с вхождением в думу партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и упадком партии "Согласие".