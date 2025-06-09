LIKTA: репутация государства под угрозой после цифровых неполадок на выборах

Латвийская ассоциация информационно-коммуникационных технологий (LIKTA) в открытом письме призывает пересмотреть подход к реализации государственных цифровых услуг, сообщили представители LIKTA.
Письмо направлено президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, председателю Сейма Дайге Миерине (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"). Письмо подписала президент LIKTA Сигне Балиня.
В обращении подчеркивается, что события последних недель, особенно в ночь муниципальных выборов, наглядно показали, что в процессе цифровой трансформации Латвии и реализации критически важных проектов информационных технологий были допущены серьезные ошибки, как организационные, так и технические, особенно касающиеся архитектуры IT-систем, их производительности и непрерывности работы.
Представители LIKTA и латвийские профессионалы отрасли считают неприемлемым дальнейшее применение существующего подхода, при котором критически важные IT-проекты начинают слишком поздно, внедряют в спешке и без своевременного и открытого обсуждения с отраслью вопросов архитектуры, безопасности и хода реализации систем.
В Латвии существуют компании и специалисты с высоким уровнем компетенции в сфере IT, способные выполнять ответственные государственные задачи. Государство должно четко формулировать подобные задачи, а оказание таких услуг должно основываться на контрактных отношениях с четкой ответственностью, оценкой и санкциями за недостатки или неисполнение обязательств, включая ясную ответственность со стороны государства.
В письме подчеркивается необходимость профессионального, открытого и детального подхода, который включает независимую оценку, четкий анализ рисков и планы обеспечения непрерывности работы. Это позволит избежать повторения подобных ошибок, уже серьезно подорвавших репутацию государства и, возможно, повлиявших на доверие жителей к избирательной системе и другим критически важным государственным услугам.
Представители LIKTA также отмечают, что, согласно международной практике, государственные закупки IT-решений должны быть своевременными, прозрачными, продуманными и обсуждаемыми. Только в этом случае поставщики смогут полностью отвечать за корректную работу конкретных систем. Такой подход также существенно снизит репутационные и финансовые риски для Латвии, связанные с возможными неудачами IT-проектов в госсекторе.
LIKTA призывает провести независимую проверку случившегося на выборах и принять решения, гарантирующие, что в ближайшие годы государственные системы будут внедряться профессионально, с четко определенной ответственностью, тщательно продуманными закупками и реальными последствиями за их невыполнение.
Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, LIKTA уже сейчас призывает тщательно готовиться к следующим выборам в Сейм с обязательным привлечением профессионалов латвийской IT-отрасли.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивших в субботу и в ночь на воскресенье, столкнулся с техническими трудностями. Проблемы технического характера наблюдались также в течение недели во время предварительного голосования.
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