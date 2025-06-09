LIKTA: репутация государства под угрозой после цифровых неполадок на выборах

В письме подчеркивается необходимость профессионального, открытого и детального подхода, который включает независимую оценку, четкий анализ рисков и планы обеспечения непрерывности работы. Это позволит избежать повторения подобных ошибок, уже серьезно подорвавших репутацию государства и, возможно, повлиявших на доверие жителей к избирательной системе и другим критически важным государственным услугам.

Представители LIKTA также отмечают, что, согласно международной практике, государственные закупки IT-решений должны быть своевременными, прозрачными, продуманными и обсуждаемыми. Только в этом случае поставщики смогут полностью отвечать за корректную работу конкретных систем. Такой подход также существенно снизит репутационные и финансовые риски для Латвии, связанные с возможными неудачами IT-проектов в госсекторе.

LIKTA призывает провести независимую проверку случившегося на выборах и принять решения, гарантирующие, что в ближайшие годы государственные системы будут внедряться профессионально, с четко определенной ответственностью, тщательно продуманными закупками и реальными последствиями за их невыполнение.

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, LIKTA уже сейчас призывает тщательно готовиться к следующим выборам в Сейм с обязательным привлечением профессионалов латвийской IT-отрасли.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивших в субботу и в ночь на воскресенье, столкнулся с техническими трудностями. Проблемы технического характера наблюдались также в течение недели во время предварительного голосования.