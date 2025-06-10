Видео "Просто выехал на встречку": Нетрезвый водитель устроил аварию в окрестностях Улброки

Возможно, водитель хотел объехать пробку, но не исключено, что причиной стал его затуманенный разум.

"Просто выехал на встречку. И все. Именно на мосту все это столкновение произошло", - рассказывает водитель фургона Виталий, который тоже оказался участником аварии.

Спровоцировав ДТП, водитель Volkswagen попытался скрыться с места происшествия. Это заметил один из очевидцев, который немедленно сообщил об этом в муниципальную полицию.

После проверки выяснилось, что водитель находился под воздействием 2,16 промилле алкоголя. Было возбуждено уголовное дело.

Журналисты заглянули в его автомобиль - рядом с водительским местом лежало несколько бутылок с алкоголем.

Видео: Сюжет программы Degpunktā