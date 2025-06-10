Видео "Просто выехал на встречку": Нетрезвый водитель устроил аварию в окрестностях Улброки

Недалеко от Улброки пьяный водитель устроил аварию, повредив несколько автомобилей и временно парализовав оживленное утреннее движение. Мужчина попытался скрыться с места происшествия незамеченным, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Возможно, водитель хотел объехать пробку, но не исключено, что причиной стал его затуманенный разум.
"Просто выехал на встречку. И все. Именно на мосту все это столкновение произошло", - рассказывает водитель фургона Виталий, который тоже оказался участником аварии.
Спровоцировав ДТП, водитель Volkswagen попытался скрыться с места происшествия. Это заметил один из очевидцев, который немедленно сообщил об этом в муниципальную полицию.
После проверки выяснилось, что водитель находился под воздействием 2,16 промилле алкоголя. Было возбуждено уголовное дело.
Журналисты заглянули в его автомобиль - рядом с водительским местом лежало несколько бутылок с алкоголем.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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