Эксперт по выживанию: лайнеры вроде Viking Sky не тонут сразу. Не сравнивайте с «Титаником»
Настоящая драма разыгралась у берегов Норвегии в минувшие выходные. Круизный лайнер Viking Sky с более чем 1300 пассажирами на борту оказался обездвижен, и мощнейшие восьмиметровые волны стремительно несли его к берегу на острые рифы. До беды оставались считанные минуты. Об этом пишет FVW.
Viking Sky с 915 пассажирами и 458 членами экипажа более недели находился в круизе у западного норвежского побережья. Во время субботнего шторма у судна возникли неполадки с двигателями, из-за чего он не мог продолжать свой маршрут.
Лайнеру пришлось сдаться на волю стихии и просто-напросто дрейфовать в опасной близости от берега, в то время, как восьмиметровые волны раскачивали его и доводили пассажиров до паники.
После того, как Viking Sky подал сигнал бедствия, к судну направились спасательные суда и вертолеты. Эвакуация пассажиров велась исключительно по воздуху, так как спустить шлюпки на воду из-за погодных условий просто не представлялось возможным.
В итоге почти 500 пассажиров были доставлены вертолетом на берег. Оставшиеся 900 человек в воскресенье благополучно добрались в норвежский порт Молде на буксире после аварийного запуска нескольких двигателей.
В ходе инцидента пострадали 27 человек. Один из пассажиров прокомментировал случившееся: «Вы думаете о самом плохом, когда находитесь в такой обстановке. Это настоящая драма, но все закончилось благополучно». В социальных сетях моментально стал популярным видеоролик, снятый во время ЧП на лайнере. В нем показано, как мебель в одном из помещений корабля скатывается из одной части в другую во время шторма, пишет turizm.ru.
Круизный лайнер Viking Sky отправился 14 марта из норвежского города Берген в 12-дневный круиз. Судно должно было прибыть во вторник в британский порт Тилбери. Большинство пассажиров круиза — британцы и американцы. На данный момент специалисты занимаются расследованием причин аварии. За этим пристально следит Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Норвегии.
Инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алёшкин дал несколько советов пассажирам круизных лайнеров, терпящим бедствие в северных морях. По его словам, необходимо строго следовать инструкциям экипажа. На всех судах, подобных Viking Sky, есть отлаженная система эвакуации.
Видео: Что происходило на борту лайнера
При этом за каждым сектором лайнера закреплен ответственный член команды. Ни в коем случае нельзя прыгать за борт, поскольку низкая температура воды неизбежно приведет к переохлаждению организма и к гибели уже через 5 минут. Кроме того, на лайнерах всегда есть необходимое количество спасательных плотов. «Такие суда, как Viking Sky, не тонут сразу. Их не стоит сравнивать с «Титаником», они имеют огромный запас мощности», - добавил специалист.