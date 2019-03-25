Эксперт по выживанию: лайнеры вроде Viking Sky не тонут сразу. Не сравнивайте с «Титаником»

Viking Sky с 915 пассажирами и 458 членами экипажа более недели находился в круизе у западного норвежского побережья. Во время субботнего шторма у судна возникли неполадки с двигателями, из-за чего он не мог продолжать свой маршрут.

Лайнеру пришлось сдаться на волю стихии и просто-напросто дрейфовать в опасной близости от берега, в то время, как восьмиметровые волны раскачивали его и доводили пассажиров до паники.

После того, как Viking Sky подал сигнал бедствия, к судну направились спасательные суда и вертолеты. Эвакуация пассажиров велась исключительно по воздуху, так как спустить шлюпки на воду из-за погодных условий просто не представлялось возможным.

В итоге почти 500 пассажиров были доставлены вертолетом на берег. Оставшиеся 900 человек в воскресенье благополучно добрались в норвежский порт Молде на буксире после аварийного запуска нескольких двигателей.

В ходе инцидента пострадали 27 человек. Один из пассажиров прокомментировал случившееся: «Вы думаете о самом плохом, когда находитесь в такой обстановке. Это настоящая драма, но все закончилось благополучно». В социальных сетях моментально стал популярным видеоролик, снятый во время ЧП на лайнере. В нем показано, как мебель в одном из помещений корабля скатывается из одной части в другую во время шторма, пишет turizm.ru.

Круизный лайнер Viking Sky отправился 14 марта из норвежского города Берген в 12-дневный круиз. Судно должно было прибыть во вторник в британский порт Тилбери. Большинство пассажиров круиза — британцы и американцы. На данный момент специалисты занимаются расследованием причин аварии. За этим пристально следит Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Норвегии.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алёшкин дал несколько советов пассажирам круизных лайнеров, терпящим бедствие в северных морях. По его словам, необходимо строго следовать инструкциям экипажа. На всех судах, подобных Viking Sky, есть отлаженная система эвакуации.

Видео: Что происходило на борту лайнера