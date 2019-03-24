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Судно Viking Sky достигло порта в Молде

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ФОТО: AP/Scanpix

После многочасовой буксировки Круизное судно Viking Sky достигло порта в Молде, сообщает местное телевидение.

Viking Sky потерпело бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу. 

Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.

На пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году. 

Галерея: Авария круизного судна Viking Sky

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