Судно Viking Sky достигло порта в Молде

Viking Sky потерпело бедствие у берегов Норвегии 23 марта. С помощью вертолетов с судна на берег доставлено примерно 460 из 1373 человек, находившихся на корабле. 17 эвакуированных доставлены в больницу.

Эвакуация людей с судна была приостановлена по решению капитана.

На пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году.