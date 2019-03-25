Министр финансов: денег на финансирование предложений депутатов нет

Правительство рассматривало предложения депутатов, поданные ко второму чтению проекта госбюджета, в том числе те, источником финансирования которых была указана программа средств не непредвиденные случаи.

Как указал Рейрс, в бюджете 2019 года средства на непредвиденные расходы предусмотрены в размере чуть больше 20 млн евро вместо прежних 45 млн евро, поэтому, если выделить из этой программы финансирование для предложений депутатов, средств на такие цели, как, например, ликвидация последствий стихийных бедствий, останется еще меньше.

В то же время правительство поддержало фискально нейтральные предложения, которые предусматривают перераспределение средств внутри бюджетов министерств.

Кроме того, было поддержано предложение депутатов по сделкам с использованием наличных средств, и далее будет продвигаться предложение о том, что люди сами должны доказать происхождение наличных.

"В рамках пакета законопроектов о "капитальном ремонте" финансовой системы Министерству юстиции поручено разработать нормы, которые предусматривают легальную презумпцию. Минфин считает, что такой способ будет более эффективным, чем ограничение сделок с наличными деньгами. Таким образом, Латвия войдет в числе стран, где существует легальная презумпция", - сказал министр.

Кроме того, в бюджете предусмотрено 1,55 млн евро, которые могут быть перераспределены для повышения оплаты труда педагогов с 1 сентября этого года при условии проведения реформ. Остальные средства для этих целей правительство еще будет искать, и одним из решений может стать пересмотр норм рентабельности ряда государственных обществ капитала.