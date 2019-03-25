"Наш премьер еще молодой. Он только учится промолчать". Литовцы написали песню о любви к латышам

Ведущий шоу Андрюс Тапинас начал со слов: "Уже сто лет мы две балтийские сестры - две из трех. Третья вышла замуж за финно-угра, и теперь смотрит на нас чуть-чуть свысока.

А мы настоящие сестры. Практически идентичные близняшки. Ну мы на 711 кв. км толще...".

Далее он продолжил:

"Не сердитесь, что наша президент не приехала на ваше столетие [..].

Не сердитесь, братья, мы же не сердимся, что ваши банки вместе с эстонскими отмывают деньги, а нас не позвали.

Мы не сердимся, что вы выигрываете в Евровидении, попали в последний тур чемпионата Европы по футболу...".

Он добавил:

"Возможно последние дни нашей истории можно назвать Солнечным затмением, потому что наш премьер Саулюс Затмение придумал сказать, что латыши нам не братья...

Но вы не принимайте близко к сердцу. Наш премьер еще молодой. Он еще только учится промолчать".

Также Тапинас пошутил: "Представляете, наш Саулюс Затмение и ваш Алдис Гобземс - был бы полный Вейонис".

После пронзительной речи последовала лиричная песня, в которой литовцы перечисляют все, за что любят Латвию. Как заявил ведущий:

"Посвящаем вам песню, от которой каждый литовец расплачется".

В песне упоминаются Мария Наумова, Лайма Вайкуле, Brainstorm, Cēsu alus, Latvijas Balzams, хлебное мороженое, конфетки коровка и многое другое (песня с середины видео).

Это правда очень мило, послушайте!

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос о высказывании Сквернялиса в адрес Латвии, сказала, что он опозорил Литву на международном уровне.

"Со стороны премьера необходимы особые способности, чтобы учинить такой большой международный позор", - прокомментировала она.

Позднее сам Сквернялис в социальной сети Facebook пояснил, что его неправильно цитировали и обвинил СМИ в тенденциозности и желании рассорить соседние страны. Позднее литовское издание уточнило публикацию:

"Латыши и эстонцы нам, как можно было бы предположить, в общем могли бы быть братьями, но это не так. Говоря о той же Латвии, в экономике она - одна из наших крупнейших конкуренток".

В своем посте в социальной сети Facebook Сквернялис продолжил, что Литва с Латвией "друзья и соседи, нас связывают крепкие связи, общая история, однако в то же время мы конкуренты, говоря о вопросах энергетики, портах, грузах, транспорте".