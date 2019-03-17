Грибаускайте: Премьер опозорил Литву на международном уровне

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис опозорил Литву на международном уровне, в воскресенье, 17 марта, сообщила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос о его высказывании в адрес Латвии, пишет LETA.
"Со стороны премьера необходимы особые способности, чтобы учинить такой большой международный позор", - прокомментировала она.
Как уже сообщалось, на встрече с избирателями Сквернялис, который готовится баллотироваться на пост президента Литвы, говоря об отношениях с Латвией, сообщил, что латыши для литовцев "не братья, а конкуренты в различных сферах".
Позднее сам Сквернялис в социальной сети Facebook пояснил, что его неправильно цитировали и обвинил СМИ в тенденциозности и желании рассорить соседние страны. Позднее литовское издание уточнило публикацию:
"Латыши и эстонцы нам, как можно было бы предположить, в общем могли бы быть братьями, но это не так. Говоря о той же Латвии, в экономике она - одна из наших крупнейших конкуренток".
В своем посте в социальной сети Facebook Сквернялис продолжил, что Литва с Латвией "друзья и соседи, нас связывают крепкие связи, общая история, однако в то же время мы конкуренты, говоря о вопросах энергетики, портах, грузах, транспорте".
Несмотря на оправдания премьера, его слова уже успели вызвать виральную реакцию и в социальной сети Facebook даже появилась группа "Братья, а не конкуренты", к которой присоединились тысячи литовцев, подтвердив симпатии и любовь к соседям латышам.