Первый номер на выборах в Европарламент достался Русскому союзу Латвии

Под вторым номером стартует партия "Латышские националисты", под третьим - Латвийское объединение регионов, под четвертым - Союз "зеленых" и крестьян, под пятым - партия "KPV LV".

Шестой номер достался партии "Прогрессивные", седьмой - "Новому Согласию", восьмой - Новой консервативной партии, девятый - объединению "Для развития/За!", десятый - "Согласию", одиннадцатый - национальному объединению "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, двенадцатый - Партии действия, 13-й - объединению "Atmoda", 14-й - "Партии центра", 15-й - Латвийской социал-демократической рабочей партии.