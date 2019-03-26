Вт, 26.03.2019
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Продававшая купальники студентка раскрыла способ разбогатеть за сутки
Бизнес-идея

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ФОТО: скриншот instagram.com/frankiiswim

30-летняя австралийка Ребекка Клодински - основательница бюджетного бренда купальников Frankii Swim - рассказала, как ей удалось разбогатеть за сутки, сообщает Daily Mail.

Девушка изучала криминалистику и психологию в университете, а затем решила открыть свой бизнес. Через полгода после запуска онлайн-магазина

она объявила о 90-процентной скидке на все товары. На сайт тут же ринулись покупательницы со всего мира, и Ребекка за 24 часа заработала 80 тысяч долларов.

"В какой-то момент я испугалась, что сайт просто сломается от такого количества заказов, - призналась Клодински. - Я поняла, что всего за неделю заработала больше, чем за шесть месяцев ведения бизнеса".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Wategos Bikini 🦋 powder blue + matte.... #frankiiswim.com

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Ребекка ездила за границу и тщательно выбирала ткани для бикини-бралет - самых популярных, по ее мнению, купальников.

Сегодня Frankii Swim приносит Клодински до семи миллионов долларов в год, а среди ее клиенток - такие звезды, как супермодель Белла Хадид, певица Рианна и сестры Кардашян-Дженнер.

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