Под Кулдигой спасатели извлекли из пруда погибшего тракториста

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧППод Кулдигой спасатели извлекли из пруда погибшего трактористаПод Кулдигой спасатели извлекли из пруда погибшего трактористаLETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии27 марта 2019, 11:30ФОТО: Ivars Soikāns/LETAВо вторник, 26 марта, спасатели ГПСС вытащили из пруда тело погибшего тракториста.Согласно информации ГПСС, трактор въехал в пруд и увяз там. На поверхности виднелось лишь одно заднее колесо.Спасатели извлекли человека на поверхность и до прибытия медиков пытались реанимировать его. Позже была констатирована смерть водителя. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментариигпссКулдигаспасатели