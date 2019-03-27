Ср, 27.03.2019
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Под Кулдигой спасатели извлекли из пруда погибшего тракториста

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ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник, 26 марта, спасатели ГПСС вытащили из пруда тело погибшего тракториста.

Согласно информации ГПСС, трактор въехал в пруд и увяз там. На поверхности виднелось лишь одно заднее колесо.

Спасатели извлекли человека на поверхность и до прибытия медиков пытались реанимировать его. Позже была констатирована смерть водителя.

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