Cтраховщики рассказали, какие автомобили в прошлом году угоняли чаще всего

В Латвии страховые компании в прошлом году получили сообщения об угоне 256 автомашин, в Эстонии - 38. О Литве можно судить по данным первого квартала и прошлых лет - в год страховщикам сообщается примерно о сотне угнанных автомашин.

Одна из причин того, что данные об угонах в Латвии и Эстонии настолько отличаются, состоит в том, что в Латвии намного больше автомашин класса люкс, которые интересны угонщикам. Страны отличаются также по размерам и суровости наказаний за угоны - в Литве и Эстонии наказания строже.

По данным ассоциаций страховщиков, в Латвии страховые компании получили информацию

о 86 угнанных "BMW", о 30 "Audi", 29 "Toyota", 22 "Volkswagen" и 12 "Lexus".

В Эстонии страховщикам сообщили о шести угнанных автомашинах "Toyota", пяти "Renault", пяти "Volkswagen", пяти "Mercedes Benz" и одной "BMW".

В Литве, по данным первого квартала, самыми угоняемыми автомашинами были "BMW", "Volkswagen", "Audi", "Mercedes Benz" и "Toyota".