Терпение лопнуло: педагоги начинают процедуру забастовки

Это означает, что в ближайшие недели региональные организации ЛПРОН решат вопрос о поддержке забастовки, ее возможном формате и времени. Затем планируется 17 апреля провести заседание совета ЛПРОН для приняти решения о проведении забастовки. Пока предполагается провести забастовку в сентябре.

Председатель ЛПРОН Инга Ванага на заседании совета, в котором участвовала также министр образования и науки Илга Шуплинска, заявила, что из плана, предложенного профсоюзу правящей коалицией, нельзя получить уверенность в том, что необходимое финансирование будет получено до сентября 2019 года.

Шуплинска упрекнула профсоюз в нежелании участвовать в реформах и заявила, что денег у нее и у Министерства образования и науки нет.

Ванага сказала журналистам, что позиция министра затрудняет сотрудничество, и сегодня она не получила уверенности в том, что Шуплинска может быть министром педагогов.

Как сообщалось, представители правительства и Сейма обещали найти средства для выполнения графика повышения зарплат педагогам до середины мая. Из необходимых примерно 9 млн евро пока удалось изыскать 1,7 млн.