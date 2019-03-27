Товар из ломбарда не работает. Что делать?

После покупки новый владелец дрели Андрей отправился домой, где поставил её заряжаться. После почти 8-ми часов зарядки мужчина попытался использовать инструмент, однако ничего не вышло.

Владелец дрели рассказал передаче, что в момент покупки продавец сказал ему, что аккумулятор только разрядился.

Когда Андрей вернулся назад к продавцу с товаром и чеком, ответ продавца на возврат или обмен товара был отрицательным.

В разговоре с журналистами передачи продавец не поменял своего ответа, а только его дополнил.

"В законе указана гарантия только на новые вещи, которые продаются впервые. У использованных вещей, как таковых, гарантий нет", - сказал продавец.

Представитель Центра защиты прав потребителей Санта Заране рассказала, что к ломбардам, если они продают товары для потребителей, тоже относится закон о защите прав потребителей.

У потребителя есть право обратиться к продавцу товара в течение двух лет с момента покупки, если товар не соответствует условиям договора. В данном случае, если товар не работает должным образом, покупатель имеет право обратиться к продавцу.