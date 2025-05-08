"Путинизация" Америки: как Европе развернуться к новой реальности

Как и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также активная поддержка Илоном Маском европейских крайне правых, такие нападки подтверждают, что Америка больше не союзник Европы: она стала ее противником.

Цель Трампа - построить авторитарный, антилиберальный мировой порядок. Некоторые европейцы цепляются за надежду, что разрыв трансатлантических отношений будет временным, а промежуточные выборы в США в 2026 году или президентские выборы 2028 года исправят ситуацию. Но для Европы слишком рискованно выстраивать свою стратегию, опираясь эту идею.

Возможности Трампа склонить США к авторитаризму выше, чем многие полагали ранее, и мы наблюдаем за стремительной "путинизацией" американской политики.