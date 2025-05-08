"Путинизация" Америки: как Европе развернуться к новой реальности

Федеральное ведомство по охране конституции Германии 2 мая вынесло решение о классификации партии "Альтернатива для Германии" (сокращенно АдГ) как ультраправой и экстремистской. В ответ на это назначенный президентом США Дональдом Трампом госсекретарь Марко Рубио выступил в защиту АдГ, осудив принятое решение как акт "замаскированной тирании".
Как и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также активная поддержка Илоном Маском европейских крайне правых, такие нападки подтверждают, что Америка больше не союзник Европы: она стала ее противником.
Цель Трампа - построить авторитарный, антилиберальный мировой порядок. Некоторые европейцы цепляются за надежду, что разрыв трансатлантических отношений будет временным, а промежуточные выборы в США в 2026 году или президентские выборы 2028 года исправят ситуацию. Но для Европы слишком рискованно выстраивать свою стратегию, опираясь эту идею.
Возможности Трампа склонить США к авторитаризму выше, чем многие полагали ранее, и мы наблюдаем за стремительной "путинизацией" американской политики.