Нелегалы захватили судно в Средиземном море

Нелегальные мигранты захватили грузовое судно, которое спасло их в Средиземном море, сообщает 27 марта Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.
Экипаж судна Elhiblu-1 спас 108 нелегальных мигрантов. Они пытались достичь берегов Европы через Средиземное море.
После того, как спасенные поняли, что их вернут обратно в Ливию, они захватили управление кораблем. Между тем в Мальте уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "это не терпящие бедствие мигранты, это настоящие пираты, и они смогут увидеть Италию только через бинокль".