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Нелегалы захватили судно в Средиземном море

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Море. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Нелегальные мигранты захватили грузовое судно, которое спасло их в Средиземном море, сообщает 27 марта Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ. 

Экипаж судна Elhiblu-1 спас 108 нелегальных мигрантов. Они пытались достичь берегов Европы через Средиземное море. 

После того, как спасенные поняли, что их вернут обратно в Ливию, они захватили управление кораблем. Между тем в Мальте уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что "это не терпящие бедствие мигранты, это настоящие пираты, и они смогут увидеть Италию только через бинокль".

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