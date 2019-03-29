Последствия быстрых кредитов: страх и стыд перед близкими

- Сами представители быстрого кредитования утверждают, что клиенты проходят тщательную отборку на почве платежеспособности.

- Конечно, а что еще они могут сказать... Это, безусловно, произошло в результате внешнего давления, и в некотором роде они также знают, что не выгодно давать деньги людям, которые не смогут их вернуть. Это неудачная бизнес-модель для них.

В то же самое время, процентное бремя настолько велико, что они могут позволить себе 20-30% клиентов, которые кредит не погасят, сохраняя при этом хорошую прибыль. В результате кредиторы могут сказать, что из-за ограничений они все чаще исследуют платежеспособность своих клиентов. Чтобы выдать хороший кредит, необходимо выяснить условия жизни и финансовые возможности человека. Да, в этом случае банки более регулируются.

Для банков ставки погашения, как правило, намного ниже, чем для небанковских компаний, поскольку они выдают кредиты менее рискованной группе населения. Тем не менее, небанковские учреждения по-прежнему имеют возможность давать в займы людям без регулярного дохода.

- В ситуации, когда человек взял кредит и не смог его погасить, почему в такой момент он начинает "скрываться" от окружающих?

- Я не ожидал, что такое "скрытие" будет настолько распространенным. Проводя исследования на эту тему, было очень мало отзывов от аудитории. Мало кто согласился встретиться со мной, чтобы поговорить об этих проблемах. Это говорит о том, что в нашем обществе есть табу - тяжело говорить о подобных проблемах. Многие люди не хотят обсуждать эту тему с родными, вторыми половинками и друзьями.

Понятно, что во многих других случаях они идут и разговаривают со своими близкими, но о финансах не говорят открыто. Люди чувствуют стыд из-за ситуации, в которую попали, что у них такие проблемы и они не могут их решить.

В этом случае финансовые проблемы становятся моральными - человек считает себя плохим, потому что не может решить проблему и сделать то, чего ждут от него окружающие. Это очень характерно для жителей Латвии. Причины, по которым так происходят, пока не известны.

Ясно то, что это что-то историческое. Это всего лишь поверхность процесса - есть куда более глубокие обстоятельства. Кажется логичным - если у людей схожие проблемы, им обоим можно помочь их решить одним и тем же способом. На самом деле, это далеко не так. И этот позор превращается в такой антидемократический сантимент. Если мы начнем считать, что это просто личная проблема, то она не станет политической.

Когда мы слышим слово "политический", сразу вспоминаем Сейм или Кабинет Министров, а не какой-либо более широкий концепт. Политическое - это то, что можно отнести к силе влияния на окружающие условия.