Чт, 28.03.2019
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В Иманте воры "обработали" автомобиль участника группы DaGamba

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ФОТО: Valsts policija/Facebook

Гостям из-за рубежа иногда приходится сталкиваться с грустными реалиями латвийских спальных районов.

Хамидреза - музыкальный виртуоз из Ирана, который несколько лет играет в группе DaGamba и пятый год живет в микрорайоне Иманта.

На днях он, к своему сожалению, обнаружил, что в его припаркованном у дома  автомобиле Volvo гостили непрошенные гости. Они прихватили с собой передние фары и выбили стекло, сообщает передача Degpunktā.

Иностранный музыкант подал заявление в полицию, однако почти уверен - украденное уже не вернется. А ремонт автомобиля обойдется приблизительно в 300 евро.

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