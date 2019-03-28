В Иманте воры "обработали" автомобиль участника группы DaGamba

Хамидреза - музыкальный виртуоз из Ирана, который несколько лет играет в группе DaGamba и пятый год живет в микрорайоне Иманта.

На днях он, к своему сожалению, обнаружил, что в его припаркованном у дома автомобиле Volvo гостили непрошенные гости. Они прихватили с собой передние фары и выбили стекло, сообщает передача Degpunktā.