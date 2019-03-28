Сейм принял спорные поправки об оплате сверхурочных часов работы

Эта норма касается заключения генерального соглашения, которое предусматривает, что размер доплаты за сверхурочную работу может быть установлен в размере не менее 50% установленной для работника часовой ставки зарплаты, а в случае аккордной зарплаты - не менее 50% от установленной расценки на аккордную работу за проделанный объем работы.

Поправками уточняется, что документ генерального соглашения должен предусматривать существенное (не менее 50%) повышение установленной в стране минимальной зарплаты или часовой ставки в отрасли.

Представители юридического бюро Сейма ранее указали на риск того, что эта норма может оказаться неконституционной.

Переходные правила закона дополнены делегированием Кабинету министров до 1 февраля 2021 года представить Сейму оценку применения этих норм на практике и их влияния на правовое положение работников.

Сейчас за сверхурочную работу во всех случаях установлена доплата в размере 100%.

Согласно закону о труде, генеральное соглашение в отрасли заключают работодатели, трудоустраивающие более 50% работников отрасли или чей оборот товаров или услуг превышет 50% оборота отрасли. Оно является обязательным для всех работодателей соответствующей отрасли и распространяется на всех работников.

Новый порядок оплаты сверхурочных часов работы одобрили также социальные партнеры правительства - организации, представляющие работодателей и работников.

Однако президент Латвии Раймонд Вейонис в прошлом году вернул поправки к закону о труде, предусматривающие оплату сверхурочных часов работы в размере 50%, если в отрасли заключено генеральное соглашение, на повторное рассмотрение в Сейме. "Государство должно законом гарантировать справедливые возможности для всех. Борясь с теневой экономикой в одной отрасли, мы не должны ставить в неблагоприятную ситуацию работодателей и работников других отраслей", - подчеркнул президент.