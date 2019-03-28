Полиция продолжает поиски Мариса Звиргздиньша; жителей призывают быть осторожными

Пока мужчина не найден, полиция призывает жителей быть осторожными - не брать подозрительных пассажиров, путешествующих "автостопом" и не заниматься розыском самим.

Ко всем, кто имеет полезную информацию по этому делу или знает о его местонахождении, просьба обратиться по телефонам 67086430, 110 или же в ближайший полицейский участок.

В ночь на 28 марта в Балвском крае Кубулской волости в ходе розыскных мероприятий в районе местного дачного поселка был задействован вертолет. Однако операция не увенчалась успехом, полиция продолжает поиск.

Полиция предупреждает, что мужчина может быть агрессивным, опасным и иметь при себе оружие.

Кроме того, призывает владельцев огородов и дач в Балви и окрестностях обратить внимание, не найдены ли на территории чужие вещи и подозрительные предметы, которые свидетельствуют, что здесь находился чужой человек. В этом случае также нужно проинформировать полицию.