Rīgas satiksme вводит изменения в сети маршрутов микроавтобусов

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme (RS) достигло концептуальной договоренности с предприятием Rīgas mikroatobusu satiksme (RMS) об изменениях в сети маршрутов микроавтобусов, которые будут осуществлены в несколько этапов - с 1 мая, 1 июня и 1 сентября, свидетельствует информация RS.
Как поясняет RS, планируемые изменения позволят лучше согласовать расписания движения, создать новые маршруты и уменьшить перекрытие имеющихся маршрутов.
Пока эти изменения согласованы только между перевозчиками - чтобы они вступили в силу, необходимо получить согласие комиссии Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок и думского департамента сообщения.
С 1 мая планируется внести изменения в маршруты 204-го, 209-го, 214-го, 246-го и 370-го микроавтобусов, с 1 июня - 203-го, 206-го, 224-го, 233-го, 271-го, 300-го, 322-го и 336-го микроавтобусов, с 1 сентября - 209-го и 237-го микроавтобусов.
Расписание движения 209-го микроавтобуса будет изменено так, чтобы обеспечить движение, когда не курсирует 49-й автобус, а 237-й микроавтобус больше не будет курсировать в выходные дни.
В сентябре планируются и другие изменения, они будут основаны на результатах предыдущих изменений, которые будут введены с 1 мая и 1 июня.