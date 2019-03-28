Rīgas satiksme вводит изменения в сети маршрутов микроавтобусов

Как поясняет RS, планируемые изменения позволят лучше согласовать расписания движения, создать новые маршруты и уменьшить перекрытие имеющихся маршрутов.

Пока эти изменения согласованы только между перевозчиками - чтобы они вступили в силу, необходимо получить согласие комиссии Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок и думского департамента сообщения.

С 1 мая планируется внести изменения в маршруты 204-го, 209-го, 214-го, 246-го и 370-го микроавтобусов, с 1 июня - 203-го, 206-го, 224-го, 233-го, 271-го, 300-го, 322-го и 336-го микроавтобусов, с 1 сентября - 209-го и 237-го микроавтобусов.

Расписание движения 209-го микроавтобуса будет изменено так, чтобы обеспечить движение, когда не курсирует 49-й автобус, а 237-й микроавтобус больше не будет курсировать в выходные дни.