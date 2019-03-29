Раздеться по Skype за уровень в игре. Интернет-травля латвийских школьников

10-летний мальчик опубликовал на Youtube видео, в котором он, одевшись в нелепую одежду, поёт и танцует. Несколько лет спустя это видео попало к его одноклассникам, которые начали высмеивать подростка и публиковать это видео в других местах, подвергая парня ещё большему эмоциональному унижению. Он не смог удалить видео своими силами, потому что давно забыл пароль к своему аккаунту и связанную с ним электронную почту. Удалить ролик удалось только с помощью администрации Youtube. Но это был долгий и сложный процесс, потому что необходимо было доказать личность этого подростка.

Учащийся 6-го класса в одном из чатов видеоигры получил сообщение от фальшивого администратора игры.

Он пригласил парня продолжить разговор по Skype, где предложил ему возможность перейти на следующий уровень игры, только если парень разденется перед камерой.

Подросток выполнил это требование. Вскоре видео с ним появилось в социальной сети "ВКонтакте", где его увидели одноклассники и начали над ним издеваться. В разрешении этой ситуации принимали участие как администрация социальной сети, так и правоохранительные органы.

Совсем недавно в Латвийский центр безопасного интернета поступил звонок от мамы первоклассницы, чья дочь была осмеяна одноклассниками в созданной ими группе Whatsapp.

Ежедневно в школе дети притворялись, что дружат с девочкой, даже привлекали её к различным совместным играм, но на самом деле снимали её на видео, которое размещали в этой закрытой группе, где потом смеялись над девочкой.

К решению ситуации были привлечены как педагоги, так и родители детей.

Актуальность проблемы интернет-травли в Латвии подтверждает и статистика. В прошлом году на телефон Государственной инспекции по защите прав детей было получено около 200 сообщений о случаях насилия в интернете, а Латвийский центр безопасного интернета ежедневно получает 1-2 таких сообщения.

Эксперты считают, что реальных случаев эмоционального унижения и насилия в действительности намного больше, чем сообщается.

В 2018 году исследовательская компания Norstat Latvia и оператор Bite проводили опрос, в ходе которого удалось узнать - 71% родителей не знают, что делать, если бы их дети пострадали от интернет-травли (кибермоббинга). Кроме того, каждый второй считает, что в образовательных учреждениях на эту тему говорят очень мало.

Сандра Магрина, представитель Латвийского Центра безопасного интернета подчеркивает, что дети должны не только ответственно оценивать, что следует публиковать в виртуальной среде, а что нет, но и учиться распознавать ситуации эмоционального насилия со стороны сверстников, а столкнувшись с ними – правильно действовать.

"Важно не отвечать на оскорбительные сообщения и комментарии. Однако дети часто не могут удержаться. Поэтому в такие моменты я советую им отвечать на неприятные сообщения не тем же, а чем-то позитивным, например, множеством смайликов. Это для обидчика будет неожиданно, и он растеряется", - даёт совет она.

Она также отметила, что независимо от того, столкнулся ли с интернет-травлей сам ребёнок, или насилие происходит над его друзьями, знакомыми и т.д., важно не оставаться равнодушным и привлекать к решению этой проблемы взрослых, родителей и педагогов.

Также важно сохранять улики – скриншоты, на которых видны насильники, действия их сторонников.

Эксперты даже разработали правила поведения детей и подростков, которые позволят снизить количество насилия в сети. Они написаны от первого лица. Советуем показать этот список своим детям.

Я думаю, прежде чем отправляю или публикую что-либо в интернете!

Я сообщаю о кибермоббинге – родителям, педагогам, на сайт Drošsinternets.lv, в мобильном приложении "Безопасный Интернет" или звоню на бесплатный телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей по номеру 116111!

Я тщательно оберегаю от посторонних свои пароли!

Когда я вижу гадкий комментарий или сообщение, я блокирую или сообщаю об агрессивном комментаторе!

Я не отвечаю на гадкие сообщения, чтобы не провоцировать агрессора и защищая себя не уподобляться!

Я сохраняю доказательства интернет-травли – фотографии, скриншоты и т.п.!

Я не останусь безразличным, если мой друг или одноклассник пострадает от кибермоббинга!

Мероприятие в Рижской 40-й школе ФОТО: TVNET