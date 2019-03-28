В Бангладеш загорелось офисное здание: минимум 19 погибших
В пожаре в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеша Дакке в четверг погибли минимум 19 человек, сообщает ВВС.
Еще 70 человек получили травмы, рассказали представители пожарных.
Возгорание произошло в 19-этажном здании, которое находится в деловом центре Дакки.
Пожарные указывают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, так как, возможно, несколько десятков человек по-прежнему находятся в здании.
В тушении принимали участие почти 20 пожарных бригад, а людей с эвакуировали с крыши дома на вертолетах вооруженных сил.
Причина пожара в данный момент неизвестна.
Дакка - один из наиболее густонаселенных городов в мире - в нем проживают более 18 миллионов человек.