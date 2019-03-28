Чт, 28.03.2019
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В Бангладеш загорелось офисное здание: минимум 19 погибших
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ФОТО: AFP/SCANPIX

В пожаре в многоэтажном офисном здании в столице Бангладеша Дакке в четверг погибли минимум 19 человек, сообщает ВВС.

Еще 70 человек получили травмы, рассказали представители пожарных.

Возгорание произошло в 19-этажном здании, которое находится в деловом центре Дакки.

Пожарные указывают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, так как, возможно, несколько десятков человек по-прежнему находятся в здании.

В тушении принимали участие почти 20 пожарных бригад, а людей с эвакуировали с крыши дома на вертолетах вооруженных сил.

Причина пожара в данный момент неизвестна.

Дакка - один из наиболее густонаселенных городов в мире - в нем проживают более 18 миллионов человек.

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