В Бангладеш загорелось офисное здание: минимум 19 погибших

Пожарные указывают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, так как, возможно, несколько десятков человек по-прежнему находятся в здании.

В тушении принимали участие почти 20 пожарных бригад, а людей с эвакуировали с крыши дома на вертолетах вооруженных сил.

Дакка - один из наиболее густонаселенных городов в мире - в нем проживают более 18 миллионов человек.