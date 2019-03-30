Ей было 16 лет: почему жертвы изнасилований в Косовской войне молчат о своей трагедии

Изнасилованные во время войны в Косово женщины по прежнему молчат, поскольку в консервативной республике эта тема окружена аурой стыда и табу. Часть жертв получила поддержку от врачей и психотерапевтов негосударственных организаций. Другие рассказали своим супругам, но приняли решение публично об этом не разговаривать. Многие женщины боятся обсуждать эту тему даже с самыми близкими людьми.

До сих пор ни один человек не был приговорен к тюремному заключению за изнасилование, совершенное во время кризиса в Косово.

Пока что только одна женщина, пострадавшая от волны сексуального насилия в Косово, осмелилась публично признать этот факт, не скрывая своей личности. В октябре прошлого года Васфия Красничи-Гудман во время выступления на телевидении призналась, что ее изнасиловали сербский полицейский. На то время ей было 16 лет.

Гудман вместе с семьей живет в Техасе (США). На родную землю он вернулась, чтобы рассказать о пережитом, и в рамках кампании "Be My Voice" ("Будь моим голосом") продолжает делиться своей трагедией с окружающими в других странах мира. Цель кампании - борьба с предрассудками и снижение стигмы, с которой сталкиваются жертвы сексуального насилия во всем мире и во всех видах конфликтов.

Этот вопрос привлек общественное внимание. В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена активистам за их усилия по предотвращению использования сексуального насилия в качестве оружия в вооруженных конфликтах. Одна из них Надя Мурад - иракская правозащитница курдского (езидского) происхождения. Ее, как и 3000 других женщин, изнасиловали боевики ИГ.

Однако женщины Косово - как и мужчины - по прежнему молчат. Журналистка Politico Europe Валерия Плеша разговаривала с женщиной, которую в апреле 1999 года, в подвале дома родственников изнасиловали 8 сербских полицейских. Ей было 16 лет. Спустя год она вышла замуж за мужчину намного старше ее, которого выбрали ее родители. Она надеялась, что брак уменьшит страдания, но этого не произошло.

Сейчас она ждет ответа на заявление о недавно введенном правительственном пособии для жертв сексуального насилия во время войны в Косово. Такие женщины получают 230 евро, что приравнивается к средней зарплате в республике. Жертвы, живущие в нищете и изоляции благодарны за такую возможность.

Однако путь к получению такого пособия длителен и своеобразен. Жертвам необходимо предоставить доказательства, что они были изнасилованы - медицинские сведения, записи психотерапевтов и показания очевидцев. Даже если жертва проходит через весь этот процесс, не гарантируется, что правительство одобрит заявление. К январю этого года из 911 было одобрено 190 заявок, а 119 отклонено.

Не все жертвы смогли рассказать о произошедшем. Сание Салих журналистам рассказала о своей дочери, которую во время войны насиловали и пытали. Ночью в 1998 году она пропала из родного дома на западе Косово, и только спустя несколько недель мать узнала, что ее дочь находится в больнице в Белграде. От тяжелых побоев девушку парализовало. У нее были повреждения позвоночника. Мать ухаживала за дочерью до самой ее смерти в 2006 году.

Лули (имя изменено) - мужчина. Во время войны он также пострадал от сексуального насилия. В возрасте 21 год его изнасиловали сербскиеполицейские. Избитый он вернулся домой и рассказал о произошедшем отцу.

"Мы не должны никому об этом говорить, иначе честь семьи будет потеряна и нам придется уехать", ответил отец.

Позже Лули женился, а спустя некоторое время рассказал своей жене о случившемся. На следующий день она от его ушла. Сейчас мужчина женат во второй раз, но новой жене он не сбирается раскрывать свой секрет, разрушивший первый брак. Лули подал заявку на пособие, но никому об этом не сказал.

Журналистка беседовала и с другими жертвами - двумя сестрами, которых изнасиловали одновременно, и с другими женщинами, прячущихся за сеансами групповой психотерапии.

Косово - бывшая сербская провинция. Этнические конфликты между сербами и албанцами в конце 20 столетия переросли в жестокое вооруженное насилие между силами возглавляемыми Милошевичем Союзной Республики Югославии и Армии освобождения Косово (КАА).

Косовская война длилась с марта 1998 года до июня 1999 года. После 11 недель бомбардировок НАТО сербские войска покинули территорию. Вопрос о том, сколько мирных жителей было убито в войне в Косово, остается спорным.