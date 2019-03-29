Пт, 29.03.2019
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В Италии приняли закон, разрешающий стрелять по грабителям

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Оружие. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Итальянское правительство приняло закон о мерах самообороны, разрешающий стрелять по грабителям, сообщает агентство Reuters.

Новые правила о мерах самообороны были утверждены 28 марта. 

Согласно статистике, в последние годы число насильственных преступлений в Италии сокращалось. Уже появились противники закона, которые предполагают прирост неоправданной стрельбы.

Правительство же считает, что теперь владельцев частной собственности обвинить в неоправданном насилии будет сложно, если они смогут доказать, что стрельба произошла во время опасной ситуации.

"Наконец, мы окончательно гарантируем священный принцип необходимой защиты для людей", — подчеркнул министр внутренних дел Италии Матео Сальвини.

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