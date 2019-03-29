В Италии приняли закон, разрешающий стрелять по грабителям

Итальянское правительство приняло закон о мерах самообороны, разрешающий стрелять по грабителям, сообщает агентство Reuters.
Новые правила о мерах самообороны были утверждены 28 марта.
Согласно статистике, в последние годы число насильственных преступлений в Италии сокращалось. Уже появились противники закона, которые предполагают прирост неоправданной стрельбы.
Правительство же считает, что теперь владельцев частной собственности обвинить в неоправданном насилии будет сложно, если они смогут доказать, что стрельба произошла во время опасной ситуации.
"Наконец, мы окончательно гарантируем священный принцип необходимой защиты для людей", — подчеркнул министр внутренних дел Италии Матео Сальвини.