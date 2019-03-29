Пт, 29.03.2019
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Родственники погибшего на роковом рейсе в Эфиопии подали в суд на Boeing

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Boeing-737 MAX

ФОТО: AFP / Scanpix

На корпорацию Boeing подали в суд родственники погибшего в результате крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, передает портал "Медуза".

Родственники погибшего Джексона Мусони считают, что новая система MCAS имела неисправности, о которых корпорация не предупредил авиакомпанию Ethiopian Airlines.

Пока что это первый известный иск, поданный к корпорации Boeing, связанный с этой авиакатастрофой.

Пока не названы официальные причины падения самолёта. Однако в эфиопской и индонезийской катастрофах Boeing наблюдается однозначное сходство.

Предполагается, что причиной могла стать неправильная работа новой системы MCAS.

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