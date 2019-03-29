Родственники погибшего на роковом рейсе в Эфиопии подали в суд на Boeing

На корпорацию Boeing подали в суд родственники погибшего в результате крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, передает портал "Медуза".
Родственники погибшего Джексона Мусони считают, что новая система MCAS имела неисправности, о которых корпорация не предупредил авиакомпанию Ethiopian Airlines.
Пока что это первый известный иск, поданный к корпорации Boeing, связанный с этой авиакатастрофой.
Пока не названы официальные причины падения самолёта. Однако в эфиопской и индонезийской катастрофах Boeing наблюдается однозначное сходство.
Предполагается, что причиной могла стать неправильная работа новой системы MCAS.