Соглашение о Brexit провалилось в британском парламенте в третий раз

Члены Палаты общин британского парламента в пятницу, 29 марта, в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказался 344 парламентария, за - 286 законодателей, сообщает Deutsche Welle.

На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о Brexit. Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has voted not to approve the Government's #WithdrawalAgreement with the EU.



344 MPs voted against the Government motion, with 286 in favour - a majority of 58. pic.twitter.com/jaeunVghPa — UK House of Commons (@HouseofCommons) March 29, 2019

Это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

Перед принятием решения премьер Тереза Мэй, обращаясь к парламентариям, заявила, что речь идет о последнем шансе гарантировать урегулированный Brexit.

При этом глава кабмина заявила, что готова подать в отставку в обмен на поддержку законодателями договоренностей с Брюсселем. "Я по-прежнему привержена тому, чтобы Соединенной Королевство вышло из Европейского Союза", - подчеркнула она.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что считают все более вероятным выход Великобритании из ЕС 12 апреля без соответствующего соглашения.

Брюссель принял экстренные меры на этот счет в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта и банковской области. При этом данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого Brexit, но не предотвратить его.

Между тем, глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter прокомментировал решение парламента Великобритании по сделке по Brexit.

По его словам, он намерен созвать экстренный саммит Евросоюза после того, как британский парламент отклонил соглашение по Brexit. Он также добавил, что заседание Европейского совета состоится 10 апреля.