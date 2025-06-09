ИНФОГРАФИКА Шлесерс победил в микрорайонах Риги; центр выбрал "Прогрессивных"

Партия Шлесерса также победила в Золитуде, Ильгюциемсе, Засулауксе, Зиепниеккалнсе, Румбуле, Дарзциемсе, Межциемсе и Саркандаугаве. В общей сложности LPV одержала победу в 13 районах города.

Партия "Прогрессивные", занявшая второе место по общим результатам, также выиграла в 13 районах - Плескодале, Агенскалнс, Торнякалнс, Дзирциемс, Кипсала, Петерсала-Андрейсала, Старый город, в Центре, Авотах, Гризинькалнсе, Брасе, Тейке и Яунциемсе.

Третье место по числу голосов получилоНациональное объединение, занявшее первое место в семи рижских районах: Чиекуркалнс, Югла, Берги, Букулты, Мангальсала, Вецаки и Биерини.

Список партии "Новое Единство" нынешнего мэра Вилниса Кирсиса победил только в одном районе - Межапарке.

В свою очередь, в Даугавгриве победил объединенный список партий "Суверенная власть" и "Младолатыши".

На муниципальных выборах в Рижскую думу больше всего голосов набрала партия Шлесерса, однако близкие результаты показали и партии "Прогрессивные" и Национальное объединение, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам муниципальных выборов в Риге "Латвия на первом месте" получила 18,17% голосов, что обеспечило партии 13 из 60 мандатов в думе. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 депутатских мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мандатов). Партия действующего мэра Вилниса Кирсиса "Новое Единство" получила 12,9% голосов и девять депутатских мест.

Список "Суверенная власть" и "Младолатыши" набрал 12,13%, обеспечив восемь депутатских мандатов. В думу прошли еще две политические силы: партия "Стабильности!" с 6,94% голосов (пять мест) и "Объединенный список" с 6,29% голосов (четыре места).

Инициативу по формированию новой правящей коалиции взяли на себя "Прогрессивные", начав переговоры с Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком". Такая коалиция в сумме получила бы 34 из 60 голосов.