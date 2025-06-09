Экс-мэру Даугавпилса Эйгиму вдвое сократили тюремный срок

Рижский окружной суд в понедельник, 9 июня, сократил с трех лет до одного года и шести месяцев срок тюремного заключения, ранее назначенный бывшему председателю Даугавпилсской думы Рихарду Эйгиму, обвиненному во взяточничестве. Об этом агентство LETA узнало в Рижском окружном суде.
Ранее, как сообщалось, Рижский городской суд Видземского предместья назначил Эйгиму три года реального тюремного срока, денежный штраф, частичную конфискацию имущества, лишение права занимать должности государственных должностных лиц в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях, а также пробационный надзор. Этот приговор был обжалован.
Рижский окружной суд отменил приговор первой инстанции от 22 апреля 2022 года в части наказаний, назначенных Эйгиму, Янису Спругу, а также в части денежного взыскания с компании SIA Modus būve.
Принимая во внимание нарушение предусмотренных законом сроков рассмотрения уголовного дела, апелляционный суд снизил назначенный Эйгиму срок лишения свободы, а Спругу был назначен альтернативный вид наказания - пробационный надзор сроком на один год.
После полного суммирования наказаний по совокупности преступлений суд установил Эйгиму окончательное наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев, штрафа в размере 2220 евро, частичной конфискации имущества - конфискованы транспортное средство и прицеп автовоза, а также лишение права занимать должности государственных должностных лиц в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях на срок один год, с пробационным надзором сроком на один год.
Также назначенное компании Modus būve принудительное взыскание по решению Рижского окружного суда снижено до 14 800 евро.
Приговор может быть обжалован в течение десяти рабочих дней в кассационном порядке.
Дело до передачи в прокуратуру расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Как ранее сообщалось, по итогам объявленной Даугавпилсской думой закупки был заключен договор с компанией, которую представлял предприниматель, а Эйгим в 2018 году, по версии следствия, потребовал взятку в размере не менее 10 000 евро за поддержку данного предприятия.
Уголовное дело связано с закупкой на реконструкцию учебных заведений, победителем которой была признана компания Modus būve. На сайте надзора за закупками указано, что общая сумма договора на реконструкцию учебного заведения по улице Парадес, 7, составила 2 730 347 евро с учетом налога на добавленную стоимость. Modus būve выиграла в конкурсе среди четырех претендентов. Согласно данным портала Firmas.lv, Спругу принадлежат 60% долей капитала компании Modus būve.
Ранее Эйгим в беседе с агентством LETA отрицал предъявленные обвинения во взяточничестве, называя их политически мотивированными.
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