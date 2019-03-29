Выпил или сошел с ума? У Памятника Свободы мужчина напал на полицейского

Рано утром у Памятника Свободы в Риге некий мужчина возложил цветы, после чего неожиданно напал на полицейского, сообщает передача Degpunktā (LNT).
Около 7 часов утра мужчина заговорил с полицейским. Одетый в спортивные штаны и майку, он что-то бурчал под нос, а затем понес цветы к памятнику.
Полицейский предположил, что нужна будет помощь медиков и только связался по рации с коллегами, как на него напал странный мужчина и начал выкрикивать ругательства.
На кадрах видеозаписи слышно, как он кричит: "С...ка, сво...чь!". Вместе с подоспевшими стражами порядка удалось скрутить агрессора. Затем прибыли и медики, которые доставили хулигана в медучреждение на улице Твайка.
Пока точно неизвестно, чем можно объяснить такое поведение: мужчина напился, находился под действием наркотиков или просто был не в себе. В любом случае, отвечать за нападение на полицейского придется.