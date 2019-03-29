Выпил или сошел с ума? У Памятника Свободы мужчина напал на полицейского

Около 7 часов утра мужчина заговорил с полицейским. Одетый в спортивные штаны и майку, он что-то бурчал под нос, а затем понес цветы к памятнику.

Полицейский предположил, что нужна будет помощь медиков и только связался по рации с коллегами, как на него напал странный мужчина и начал выкрикивать ругательства.

На кадрах видеозаписи слышно, как он кричит: "С...ка, сво...чь!". Вместе с подоспевшими стражами порядка удалось скрутить агрессора. Затем прибыли и медики, которые доставили хулигана в медучреждение на улице Твайка.