Сб, 30.03.2019
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Выпил или сошел с ума? У Памятника Свободы мужчина напал на полицейского

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Памятник Свободы

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Рано утром у Памятника Свободы в Риге некий мужчина возложил цветы, после чего неожиданно напал на полицейского, сообщает передача Degpunktā (LNT).

Около 7 часов утра  мужчина заговорил с полицейским. Одетый в спортивные штаны и майку, он что-то бурчал под нос, а затем понес цветы к памятнику.

Полицейский предположил, что нужна будет помощь медиков и только связался по рации с коллегами, как на него напал странный мужчина и начал выкрикивать ругательства.

На кадрах видеозаписи слышно, как он кричит: "С...ка, сво...чь!". Вместе с подоспевшими стражами порядка удалось скрутить агрессора. Затем прибыли и медики, которые доставили хулигана в медучреждение на улице Твайка.

Пока точно неизвестно, чем можно объяснить такое поведение: мужчина напился, находился под действием наркотиков или просто был не в себе. В любом случае, отвечать за нападение на полицейского придется.

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