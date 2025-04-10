Как отсрочка повышения тарифов повлияет на мировую экономику? Комментируют экономисты

Решение президента США Дональда Трампа отложить на 90 дней введение повышенных таможенных пошлин для всех стран, кроме Китая, приносит временное облегчение, но не устраняет долгосрочную неопределенность, считают экономисты банков.
Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис отметил, что решение Трампа установить базовую ставку тарифа в 10% для всех стран, кроме Китая, снизило напряженность в этом вопросе, и "сейчас на финансовых рынках царит настоящий оптимизм".
Однако, по его словам, в отношениях США и Китая напряженность только растет, и есть риск выхода конфликта за рамки торговых споров. Это, по его мнению, может нанести ущерб мировой экономике, в том числе и Европе.
При этом ЕС, по словам Гашпуйтиса, может извлечь выгоду из ситуации, поскольку стороны будут вынуждены искать новых союзников для смягчения последствий.
Он подчеркнул, что отсрочка введения тарифов не снимает неопределенности ни для бизнеса, ни для потребителей, ни для политиков. За 90 дней могут произойти новые, неожиданные события, включая возможное обострение с Ираном.
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает, что в ближайшие 90 дней, скорее всего, сохранится относительное спокойствие, и 10% тариф для ЕС останется в силе.
По его мнению, в этот период состоятся переговоры по ряду спорных вопросов, таких как регулирование деятельности американских технологических гигантов в ЕС, ограничения на импорт американской продукции - например, говядины с гормонами роста.
"Мы живем в мире, где в межгосударственных переговорах возможно все - любая уступка за любую уступку, - добавил он. - Вполне вероятно, что экономические и вопросы безопасности переплетутся".
Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отметил, что решение Трампа символизирует готовность к дальнейшим переговорам и, возможно, к полной отмене тарифов.
По его словам, трех месяцев достаточно, чтобы попытаться достичь компромиссов, выгодных как для ЕС, так и для США. До объявления об отсрочке ЕС уже готовился к ответным мерам - введению 25% тарифов на товары из США на сумму 28 млрд евро в три этапа.
Пургайлис подчеркнул, что обе стороны проигрывают от взаимных тарифов, поэтому ближайшие 90 дней нужно использовать для заключения соглашения с минимальным ущербом для экономики по обе стороны Атлантики. Это снизило бы риски рецессии, особенно в ЕС, где уже введенные тарифы замедлили экономический рост до почти нулевого уровня.
Как сообщалось, 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин. Для всех стран, кроме Китая, установлена базовая ставка в 10%.
"В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу", - написал он в своей соцсети Truth Social.
Несколькими часами ранее он объявил о пошлине в 104% на импорт из Китая, на что Пекин ответил пошлиной в 84% на американские товары.
Трамп отметил, что более 75 стран выразили готовность к переговорам, и он распорядился ввести 90-дневную "паузу", в течение которой тарифы "фактически немедленно" будут снижены до 10%.
После нескольких дней паники на мировых биржах, вызванной заявлением США о тарифах практически на всех торговых партнеров, Уолл-стрит отреагировала на решение Трампа бурным ростом акций.
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