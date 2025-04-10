Как отсрочка повышения тарифов повлияет на мировую экономику? Комментируют экономисты

"Мы живем в мире, где в межгосударственных переговорах возможно все - любая уступка за любую уступку, - добавил он. - Вполне вероятно, что экономические и вопросы безопасности переплетутся".

Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отметил, что решение Трампа символизирует готовность к дальнейшим переговорам и, возможно, к полной отмене тарифов.

По его словам, трех месяцев достаточно, чтобы попытаться достичь компромиссов, выгодных как для ЕС, так и для США. До объявления об отсрочке ЕС уже готовился к ответным мерам - введению 25% тарифов на товары из США на сумму 28 млрд евро в три этапа.

Пургайлис подчеркнул, что обе стороны проигрывают от взаимных тарифов, поэтому ближайшие 90 дней нужно использовать для заключения соглашения с минимальным ущербом для экономики по обе стороны Атлантики. Это снизило бы риски рецессии, особенно в ЕС, где уже введенные тарифы замедлили экономический рост до почти нулевого уровня.

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Как сообщалось, 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин. Для всех стран, кроме Китая, установлена базовая ставка в 10%.

"В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Несколькими часами ранее он объявил о пошлине в 104% на импорт из Китая, на что Пекин ответил пошлиной в 84% на американские товары.

Трамп отметил, что более 75 стран выразили готовность к переговорам, и он распорядился ввести 90-дневную "паузу", в течение которой тарифы "фактически немедленно" будут снижены до 10%.

После нескольких дней паники на мировых биржах, вызванной заявлением США о тарифах практически на всех торговых партнеров, Уолл-стрит отреагировала на решение Трампа бурным ростом акций.