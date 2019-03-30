Учителя уволили после фото в купальнике. Коллеги запустили флешмоб в сети

Учителя уже несколько дней выкладывают в социальных сетях фотографии в купальнике с хэштегом #учителятожелюди.

Во флешмобе принимает участие и пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох - победитель городского конкурса "Мужчина в образовании" и обладатель "народного" звания "самого сексуального учителя".

Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике, отметив, что платье не влияет на компетенцию преподавателя.

Скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок.

Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.