Учителя уволили после фото в купальнике. Коллеги запустили флешмоб в сети

Российские учителя поддержали флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике и коротком платье, пишет NEWSru.com.
Учителя уже несколько дней выкладывают в социальных сетях фотографии в купальнике с хэштегом #учителятожелюди.
Во флешмобе принимает участие и пермский преподаватель английского языка Вячеслав Посох - победитель городского конкурса "Мужчина в образовании" и обладатель "народного" звания "самого сексуального учителя".
Флешмоб поддержали и далекие от педагогики люди, например, телеведущая Ксения Собчак.
Она опубликовала в своем Telegram-канале снимок в купальнике, отметив, что платье не влияет на компетенцию преподавателя.
Скандал вокруг фотографий барнаульской учительницы разгорелся еще в феврале, но тогда родителям удалось ее отстоять. В марте Кувшинниковой все же пришлось уволиться из-за постоянных проверок и придирок.
Поводом стали фотографии в соцсети "ВКонтакте", на которых учительница, которая давно занимается зимним плаванием, предстает в спортивном купальнике и коротком платье. Снимок в платье был сделан в поддержку зимней Универсиады в Красноярске.
Пора присоединиться к движению. Очередная история травли преподавателя из-за существования в социальных сетях и обычном соответствии нормам современного мира. Рад, что министерство просвещения поддерживает право учителей на свободу ведения социальных сетей и самовыражения. За пределами школы у нас есть друзья, интересы и желание делиться своей жизнью со своими друзьями из разных концов земли. #учителятожелюди
К чему это фото, не имеющее никакой художественной ценности? Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди То, что сейчас происходит - травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов? Напоминаю, что в 2016 году в Красноярске уволили учительницу музыкальной школы Марию Шестопалову – по жалобе активиста Тимура Булатова (Исаева), который старательно собирал компромат на учителей и рассылал его по инстанциям. Основанием для увольнения стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе была уволена (и затем переехала в другой город) магнитогорская учительница Ольга Бахаева – за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей страничке в Вконтакте. Он пытался добиться увольнения и петербургской учительницы Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-сообщества), но за нее вступились ее бывшие ученики, подписавшие открытое письмо. #увольняйте #учителятожелюди #мытожелюди
И снова скандал с фотографиями в купальнике у учителя. Почему же эта тема вызывает такой резонанс в обществе? Почему люди видят в этом зло? Или плохой поддеткст? На днях,38 летняя учительница из Барнаула была уволена по причине того, что выложила фото в слитном купальнике, на котором она собирается купаться в проруби. Родители учеников этой школы увидели его и настоятельно просили руководство школы уволить ее. Ну разве это не пример для подражания? Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный поддекст в этом? Какой вред это может нанести ученикам? Опять же, повторюсь, но в телевизоре, порой, больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это? В общем, #учителятожелюди !!! Поддерживаю учительницу из Барнаула! #учитель#блогучителя#учительнеприговор#свободавыражений#жизньучителя#спб#вподдержкуучителям
Сегодня вместо тортиков на фото я))) Пост в поддержку Татьяны Кувшинниковой, учителя из Барнаула, которую вынудили уволиться из-за фото в ВК. Я знаю, что в подписчиках и ученики, и их родители. Скажите, имеете ли вы право на личную жизнь? Так почему же мы, учителя, лишены этой привилегии???!! #учителятожелюди Фото прошлогодние, да это и не важно!! Коллеги, поддержите!
#ятожевкупальнике #учителятожелюди Фото прошлогоднее, зато вот прямо так, в этом самом купальнике, я работала с детьми. А как ещё должна выглядеть преподавательница грудничкового плавания? 🐬 P.S. @warrenbeefreak в том же самом купальнике поддерживает флешмоб, зацените, кто не видел)