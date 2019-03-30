"Сволочи, уроды, головы вам разбить!" СГД передаст в полицию агрессивные звонки

Когда началась пора подачи деклараций, СГД стала получать огромное количество звонков, так как налоговая реформа вызвала много неразберихи.

Однако, некоторые даже после разъяснений не могли понять сказанное сотрудниками СГД и свое отношение показывали в крайне грубом виде, свидетельствуют записи телефонных разговоров, попавшие в распоряжение LNT.

На них можно услышать недовольство долгим ожиданием подключения, непонимание базовых вещей, как повышают голос, а также грубо обзываются нецензурной бранью и угрожают.

СГД также получила письма подобного характера, в которых СГД называют уродами, идиотами, обещают разбить голову, дать по морде и так далее.

По мнению главы СГД Иевы Яунземе, такая ситуация неприемлема:

"То, какие грубости говорят в трубку, в основном женщинам, которые могут быть их матерями, сестрами или женами, просто уму непостижимы. Эти люди, которые приходят на работу здесь, не получают огромные зарплаты, они точно не виноваты во всех негациях", - подчеркнула Яунземе.

Такие оскорбляющие сотрудников звонки насчитываются десятками.

"Я не могу относиться к такому с толерантностью. Я не собираюсь терпеть, что так относятся к сотрудникам", - сказала она.

По мнению СГД, это хулиганство и на следующей неделе служба обратиться в полицию. Все записи также будут переданы.

Госполиция пока комментариев не дает, заявления еще нет и не ясно, речь идет о нехватке культуры общения, или же о нарушении закона.