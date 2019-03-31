Уменьшат ли ещё большие штрафы количество смертей на дорогах?

Он был удивлён огромным количеством выписанных штрафов за нарушения дорожного движения, так как это свидетельствует о том, что у общества "что-то не в порядке с восприятием".

"Да, конечно, бывают случайности и изменения, к которым люди не привыкли, однако это отдельные случаи. Например, люди привыкли, что на конкретном участке дороги было одно скоростное ограничение, но через время произошли изменения. Если увеличим штрафы за отдельные случаи, тогда эффект воздействия займёт меньше времени, так как люди к изменениям привыкают. Если введём ещё больше фоторадаров, тогда в один момент водителю придётся понять, что штраф неизбежен. Если штраф достаточно большой, тогда человеку нужно задуматься о том, что он повлияет на его судьбу. Может быть не надо платить штраф, а лучше купить ребёнку новую игрушку?", - говорит эксперт.

Ирбитис считает, что за отдельные нарушения вполне возможно увеличение штрафов, например, за неиспользование ремня безопасности.

Эксперт также считает, что штрафы нужно увеличить и за существенное превышение скорости.

Также нужно решить проблему с пешеходами. Нужно подумать, как на них повлиять, так как именно они вторая наибольшая группа среди жертв. "В любом случае, я не выступаю за грубое увеличение штрафов. Политика штрафования должна быть продуманной", - добавил эксперт.

Оценивая планы государства отменить в следующем году административный арест для пьяных водителей, Ирбитис отметил, что таких водителей следует делить на две категории. Те водители, что на следующий день после употребления алкоголя чувствуют себя хорошо, но небольшое количество промилле сохранилось в организме - случайные. Им нужно объяснить, что это физичесское состояние влияет на вождение транспортного средства.

Вторая группа пьющих водителей - зависимые от алкоголя и других одурманивающих веществ. Если врачи установили зависимость, тогда соответственно нужно проводить строгий контроль водителя транспортного средства. Вполне возможно, что таким водителям придётся проходить медицинскую комиссию, пока он не докажет отсутствие пагубной привычки. Часть ответственности ляжет на проверяющих, которые будут решать, разрешать ли человеку участвовать в дорожном движении.

Как сообщалось, за нарушения, зафиксированные стационарными фоторадарами, имеющимися в распоряжении Дирекции безопасности дорожного движения, в 2018 году оформлено 273 947 протоколов и применены штрафы на 11 939 045 евро.