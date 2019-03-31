Директора школ просят не публиковать результаты экзаменов

ЛАРО направила в ГЦСО официальную просьбу не предоставлять данные о результатах экзаменов и третьим лицам.

ЛАРО полностью поддерживает основанное на данных развитие отрасли, и для этого ГЦСО уже сейчас предлагает качественную статистику по типам школ, языкам, половой принадлежности и др.

ЛАРО предлагает, чтобы результаты конкретных школ получали только сама школа и ее учредитель, а вопрос о том, кому далее распространять информацию о достижениях учеников, решает школа.