Галерея: в Таллинне эвакуировали четыре торговых центра из-за угроз взрыва

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, первое электронное письмо пришло в 11.00 в Viru Keskus. "Посетителей эвакуировали, торговый центр оградили лентами. На месте работают саперы, они проверяют здание", - сказала Лихтфельдт.

Спустя несколько десятков минут э-мейлы похожего содержания пришли и на общую рассылку в торговые центры Kristiine и Rocca al Mare. По словам Лихтфельдт, письма с угрозами были отправлены не только в общую рассылку, но и руководителям торговых центров.

Саперы проверили торговые центры Viru, Kristiine и Rocca Al Mare и ничего опасного не обнаружили.

В 14.01 письмо с угрозой было отправлено еще в один таллиннский торговый центр. "В Arsenal keskus пришел э-мейл такого же содержания. Был ли отправитель тот же - пока неизвестно", - отметила Лихтфельдт.