Можейко подозревается в использовании средств полиции для постройки частной BMX трассы

БВБ считает, что Можейко на протяжении длительного времени использовал служебное положение, необоснованно использовал транспорт полиции, а на трассе работали сотрудники полиции. БВБ также рассказали, что на месте жительства Можейко были найдены несколько десятков тысяч евро. Расследование продолжается.

В 2016 году в Адажском крае в самоуправление обратилась организация спортивного клуба Ādaži. Организации дали участок земли для свободного пользования. На этом участке планировалось создать трассу BMX.

Договор на десять лет заключил руководитель организации, но фактические работы, как юридически, так и практически принимал сотрудник Госполиции Армандс Можейко.

Самоуправление эту сделку почитало выгодной. Они думали, что будет развита неиспользованная территория и будет создан парк отдыха, который им не нужно будет содержать.

Исполнительный директор Адажской думы Гунтис Пориетис рассказал, что на заседании по поводу сделки о передаче земельного участка также был и Можейко. Он не скрывал своего участия. Его имя фигурирует на домашней странице клуба BMX Ādaži.

Руководитель общества спортивного клуба BMX Ādaži Гиртс Лусис рассказал о том, что Можейко хотел, чтобы трассу передали под его ответственность, так как этим видом спорта занимаются его дети.

Армандс Можейко во внутренней системе работает с 90-го года. Можейко отвечал за поставки нового оружия, формы и автомобилей для нужд полиции. По словам самого Можейко, он не знает, кто и для каких нужд использовал мини-погрузчик, а сотрудники полиции над трассой работали добровольно.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях, и служебном подлоге. Можейко заявил, если полиция попросит компенсировать растраты за горючее, которое он использовал для своих нужд, то он готов заплатить.

БВБ считает, что расследование только началось, уже есть ряд вопросов. Например, как в доме у Можейко хранятся большие суммы и для каких нужд.

Глава бюро Валтерс Мурниекс рассказал, что имя Можейко всплывает ещё в нескольких странных закупках. Из них самое громкое - покупка автомобиля, где предприниматель хотел обмануть полицию, доставляя транспортные средства с несоответствующими эмиссиями двигателя. В ходе проверки пришли к выводу, что Можейко не мог знать, что документ поставщика был подделан и что он вскоре восстановился в должности.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил, что запросит объяснения от главы Госполиции Интса Кузиса об организации работы.

Если все обвинения подтвердятся, Кузису нужно будет ответить как в системе надзора смогли появиться такие дыры. В течение нескольких лет бюро ловило полицейских на краже топлива, обычно на небольшие суммы. Однако недавно произошла рекордная потеря: в полицейском колледже пропали пять тонн топлива.

За нарушение в закупках был наказан и глава Госполиции Интс Кузис, но административно. В одном случае он выплатил аванс для покупки транспорта для нужд президентуры, но этого нельзя было делать. Во втором случае Кузис нарушил условия закупа, выбрав коммерсанта, который мертвых доставлял в морг. Кузис понимает, что формально нарушил правила, но он готов защищаться. Второе нарушение рассматривается. Срок полномочий Кузиса - еще два года.