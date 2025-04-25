Видео Полиция получила новую жалобу на представителя спортклуба Babīte

Государственная полиция получила еще одно заявление на связанные с сексуальным насилием действия представителя спортивного клуба Babīte, который уже задержан и содержится под стражей, сообщает Латвийское телевидение.
Заявление было получено после того, как информация об аресте и задержании мужчины стала достоянием общественности.
"В дополнение к информации, которой полиция располагает и которую она обнародовала, после призывов отозваться к другим жертвам мы получили еще одно заявление. Полиция оценит и его", - сказала представитель Госполиции Симона Гравите.
В свете расследования полиция не раскрывает подробностей о числе пострадавших детей и их показаниях, а также об общем количестве жалоб, поступивших на задержанного мужчину.
Видео: Сюжет LTV
Ранее сообщалось, что Государственная полиция по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками задержала представителя спортивного клуба Babīte, а суд выдал санкцию на его арест.
В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли в минувшие выходные, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.
События, которые привели к задержанию представителя клуба, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере. Из разговора они узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба, и забили тревогу.
Один из родителей рассказал журналистам, что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба.
Родители пострадавших детей рассказали, что ранее представитель спортивного клуба Babīte пользовался их доверием. Им также было известно, что он женат.
LTV сообщило, что задержанный баллотируется на предстоящих муниципальных выборах.
Из заявления отделения Латвийского объединения регионов (LRA) Марупского края стало известно, что задержанный - Гирт Йеске, который входит в список кандидатов LRA на выборах в этом самоуправлении.
LRA заявило, что обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить Йеске из списка. Партия подчеркнула, что он не является членом LRA, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. LRA также выразило надежду на тщательное и быстрое расследование этого инцидента.
В ЦИК между тем заявили, что Йеске из избирательного списка LRA не исключат: для этого нужно, чтобы суд уже признал его виновным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!