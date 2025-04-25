Видео Полиция получила новую жалобу на представителя спортклуба Babīte

Заявление было получено после того, как информация об аресте и задержании мужчины стала достоянием общественности.

"В дополнение к информации, которой полиция располагает и которую она обнародовала, после призывов отозваться к другим жертвам мы получили еще одно заявление. Полиция оценит и его", - сказала представитель Госполиции Симона Гравите.

В свете расследования полиция не раскрывает подробностей о числе пострадавших детей и их показаниях, а также об общем количестве жалоб, поступивших на задержанного мужчину.

Видео: Сюжет LTV

Ранее сообщалось, что Государственная полиция по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками задержала представителя спортивного клуба Babīte, а суд выдал санкцию на его арест.

В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли в минувшие выходные, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.